Antonino Cannavacciuolo nuovamente in viaggio, un’altra avventura per lo chef

Lo chef Antonino Cannavcciuolo sta per avviare un progetto che gli permetterà di girare l’Italia, era l’ora dopo tanta attesa

Antonino Cannavacciuolo in questo periodo è stato impegnato in molte novità lavorativa, ultimamente ha trascorso la maggior parte del tempo nel suo laboratorio a preparare i panettoni artigianali firmati da lui. E come tutti gli chef e i ristoranti in questo momento, la produzione di cibi d’asporto o acquistabili indipendentemente è una soluzione ottima.

Per contrastare la pandemia che sta bloccando le attività. Lo chef si era espresso poco tempo fa dicendo che i ristoratori non si meritano questo trattamento visto che sono stati tra i pochi a rispettare davvero le norme nel modo corretto da maggio fino ad ora.

Antonino Cannavacciuolo di nuovo in viaggio con i nuovi panettoni artigianali

Fortunatamente Cannavacciuolo come altri chef famosi, può lavorare anche in televisione con i suoi cooking show. Infatti in questo periodo è stato impegnato con le registrazioni di MasterChef 10 e Antonino Cannavacciuolo Academy. Tuttavia come visto in precedenza, lo chef è tanto impegnato anche con la produzione dei suoi famosi panettoni artigianali che lo porteranno in giro per l’Italia.

I panettoni infatti verranno spediti in ogni parte d’Italia, a chi avrà piacere di degustare un dolce speciale. In un post dove si vede uno di questi famosi panettoni, lo chef ha scritto: “Da Sud a Nord d’Italia sempre, anche a Natale. Perché in cucina ci vuole passione, tradizione ma anche creatività. è per questo che il mio panettone al limoncello ti porterà indietro nel tempo verso un sapore nuovo ma che già conosci.

Un pò come l’infanzia. Un pò come il Natale. Fidati si Antonino. Nelle ultime ore lo chef ha anche condiviso nelle stories Instagram, in diretta la preparazione di molti altri panettoni, hanno un aspetto delizioso non resta che assaggiarlo!

