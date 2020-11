Aurora Ramazzotti lancia una proposta a Versace. “Io e lui siamo pronti”

Aurora Ramazzotti. La giovanissima influencer e conduttrice tv, in piena ripresa post Covid, non lascia a bocca asciutta i suoi fan su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Periodo di grande ripresa per Aurora Ramazzotti. La giovanissima inviata di Ogni Mattina (in onda sul canale Tv 8 ) aveva, infatti, reso pubblica la notizia di aver contratto il Covid19 insieme al fidanzato, Goffredo Cerza.

Tramite Instagram Stories ha raccontato quanto non sia stato facile attraversare il periodo d’isolamento, non tanto per le ripercussioni fisiche quanto per quelle psicologiche. Ha dichiarato: “Sto vivendo questo lockdown un po’ male rispetto all’ultimo, forse perché ho avuto il covid anche se non in forma grave, fortunatamente”. E prosegue: “Se non mi vedete molto presente, è perchè mi ha abbattuta mentalmente”.

E’ stato arduo per lei tornare alla routine giornaliera e alla ripresa di tutte le normali attività, compresi gli allenamenti a lei tanto cari. “Sono 17 giorni che non mi alleno, un record” – ha detto – “Ogni volta che ci si ferma, è come se si ripartisse da zero. Siamo in una situazione di stallo che demoralizza tutti, io per prima”.

Aurora Ramazzotti: come prima, più di prima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti è tornata frizzante come prima di aver contratto il Coronavirus. Fortunatamente i suoi sintomi sono stati lievi e sta pian piano tornando alla vita di tutti i giorni, limitazioni da DPCM permettendo. La sua simpatia travolgente dilaga sul profilo Instagram e attraversa gli schermi dei dispositivi dei follower.

Oggi pubblica uno scatto molto tenero e allo stesso tempo divertente insieme al suo amico a quattro zampe, un gatto persiano di nome Saba. Avvolta in una splendida vestaglia di Versace, lancia una proposta alla celebre casa di moda: “Io e Saba siamo pronte per scattare la campagna Versace”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Saba Ramazzotti (@sabamiao)

Una foto simile è riproposta nel profilo dedicato proprio alla gattina, in cui Aurora immagina e riporta i suoi pensieri: “Miao miao miao ti odio miao miao”. La trovata esilarante non lascia indifferenti i 2milioni di follower di Aurora (e i 30mila di Saba!) che riempiono entrambe le bacheche di apprezzamenti e simpatiche emoji.

