Ballando | Elisa Isoardi, “Si è riaccesa la luce dentro di me”

Nella finale di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi ha spiegato che grazie al programma è riuscita a ritrovare sé stessa come donna

Finalissima a “Ballando con le Stelle” di una delle coppie più amate di questa edizione del programma e che sabato scorso è rientrata in gara dopo il ripescaggio da casa. Stasera la coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si è confessata nel video clip che ha preceduto la rumba ballata sul palco e sono emerse delle confessioni molto intime da pare di entrambi.

Parla Elisa visibilmente commossa: “Attraverso Ballando non solo sono riuscita a superare la mia innata fragilità ma si tratta anche di una delle esperienze più belle della mia vita, è arrivata al momento giusto proprio quando ne avevo bisogno come donna ed essere umano”.

“Non è stato tempo buttato via – continua Elisa. “Mi è servito tutto ciò che ho affrontato, anche fermo alla caviglia e aiutare Raimondo quando ne ha avuto più bisogno. Si è riaccesa la luce dentro di me, il cielo azzurro e la voglia di uscire di casa. Grazie”.

Raimondo Todaro, “Siamo qualcosa di straordinario insieme”

La Isoardi sempre nel video clip iniziale confessa il profondo feeling, rispetto e complicità che si è maturato in queste settimane. “Raimondo è una persona vera e gli voglio bene” spiega Elisa. Raimondo però si lascia scappare un messaggio forse in codice che vuole far trapelare qualcosa sul loro rapporto.

“Non sappiamo neppure noi chi siamo noi l’uno per l’altro. Il nostro è un bel percorso che però non è ancora finito, chissà Siamo qualcosa di straordinario insieme”. La coppia ha ballato una rumba molto romantica sulle note di “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina.

“Siete la fine di una favola, ti sei messa in gioco all’ultimo con grande onore” confessa Canino dalla giuria, mentre per Selvaggia Lucarelli invece la coppia proprio per il fatto che è stata ferma nella gara per parecchio tempo ha trasmesso molto poco con la rumba esibita nel palco.

Mariotto termina chiedendo ingenuamente. “Secondo te la faccenda va avanti dopo che finisce Ballando oppure ha una scadenza? Nessuna allusione sessuale”. Ottengono 32 punti totali perché sabato scorso avevano preso una penalità che si va a togliere al punteggio della giuria.

