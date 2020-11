Ballerina per una notte, Carolyn Smith: “Come donna mi do voto 10”

Per la finale di Ballano con le Stelle troviamo Carolyn Smith come ballerina per una notte. “Sono famosa per essere cattiva e severa, ma per me danza è vita”

Per la finalissima di “Ballando con le Stelle 2020” troviamo ballerina per una notte la giurata del programma e coreografa Carolyn Smith. La annuncia sul palco la stessa Milly Carlucci che la presenta come “una sorella” che ha trasmesso tanto a tutti con la sua forza e coraggio nell’aver affrontato la malattia sempre a testa alta.

Nel novembre 2015 Carolyn Smith ha annunciato di avere un tumore maligno al seno proprio quando era giudice a Ballando, dopo però una prima fase di remissione ha rivelato di essere di nuovo in trattamento per una recidiva importate. La troviamo ora in ottima salute ma ha impegnato il suo tempo come testimonial dell’AIRC e “Incontra Donna” investendo personalmente in campagne di sensibilizzazione sul tema per spingere le donne a fare prevenzione. Nel 2017 ha anche pubblicato con HarperCollins il libro “Ho ballato con uno sconosciuto”.

Carolyn Smith, “Giuro che questa è l’ultima volta che ballo qui”

“Sono famosa per essere cattiva e severa ma la danza è la mia vita e anche dopo la mia malattia la danza continua ad essere la mia vita e si va avanti”. “Come donna mi do voto 10 mentre come giudice di Ballando 8 per qualche ca…ata che ho fatto. Ladies and gentlemen per i miei primi 60anni vi presento come ballerina per una notte una persona piccola ma grande, Carolyn Smith”.

“Un grande onore per noi e per Paolo Belli che l’ha accompagnata sulla pista insieme a tutti gli altri maestri” confessa Milly. “Questa è stata l’occasione per farti gli auguri visto che questa settimana hai fatto gli anni, e poi perché vogliamo ricordare quanto si importante fare prevenzione contro il tumore al seno”.

Canino bonariamente le dice che “tecnicamente quel piede, quella mano non erano perfetti…Scherzi a parte Carolyn nel corso degli anni è diventata più che una sorella perché mi ha sempre portato da mangiare e perché comunque tra di noi andiamo sempre molto d’accordo”.

