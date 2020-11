Barbara D’Urso esagera e mostra reggiseno e Lato A, due bombe – FOTO

Momento nostalgico per Barbara D’Urso; la conduttrice ripropone uno scatto sui social che mette in risalto le sue grazie. Lato A esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso sa sempre come stupire i fan: ogni scatto diventa momento di discussione, tra adulazione per la bellissima presenza della Regina di Canale 5 e critiche – spesso solamente distruttive – che non inficia comunque il suo modo di essere, come è giusto che sia. Quest’ultimo scatto condiviso su Instagram appena un’ora fa ha già ricevuto 25 mila like. Numeri altissimi se si pensa che questa foto non è inedita, Barbarella infatti ricorda un momento della sua estate dove fra prudenza per l’emergenza sanitaria e altissime temperature, lo scatto lascia tutti senza fiato. Un selfie – e la D’Urso è una fan dei selfie – con lo sfondo una piscina. Un luogo incantevole, ideale per chi vuole godersi degli attimi di relax. Ma la vera protagonista è lei, la conduttrice Mediaset: il costume a triangolino mette in risalto il suo lato A esplosivo che distoglie l’attenzione dei follower che amano le sue curve. Occhiali da sole con strass che rendono l’outfit pazzesco.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, lite furiosa con Dayane Mello nella notte: “Mi hai dato dell’alcolizzato”

Barbara D’Urso, lo scatto da Milano scatena le polemiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Lo scatto milanese di Barbara D’Urso pubblicato due giorni fa sui social non è stato proprio gradito: se da una parte Sandra Milo sostiene la collega con un secco BEL-LIS-SI-MAAA‼️‼️‼️ dall’altra non manca la carrellata di commenti negativi per la conduttrice. Criticano l’aspetto ed il suo modo di essere, accusandola di essere falsa. No vabbé …. ma molto naturale…si vede che non sei in posa….proprio scatti rubati…. o ancora c’è chi si spinge oltre: Rovini l’ immagine del Duomo alludendo al meraviglioso Duomo alle sue spalle.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, la ex dama dice addio per sempre alla persona più cara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Un giorno scopriremo (forse) il segreto di Barbara D’Urso e la calma che mantiene nonostante questi continui attacchi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter