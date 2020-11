Beba, la rapper è un’esplosione di bellezza, fuori la sua AIRBNB – FOTO

Beba, la giovanissimo rapper italiana, incanta tutti su Instagram con il suo stile e il suo sound, non ci sono paragoni

Bella, giovane e promettente. Lei è Beba Ounce, conosciuta anche solo come Beba, una delle stelle del rap italiano al femminile. Il suo vero nome è Roberta, classe 1994, nata a Torino e appassionata da sempre di hip hop. Con questo sound si è riempita la sua adolescenza che le ha ispirato cosa voler fare da grande, la rapstar.

Ecco che così si è trasferita a Milano per inseguire il suo sogno e possiamo dire che i primi risultati sono già da record. Il suo profilo Instagram è seguito da 656 mila followers ed i suoi singoli sono amatissimi. Su YouTube numeri da record per lei che si appresta a diventare quanto prima una vera icona, non solo in musica ma anche in fatto di stile.

Una nuova Baby K, una delle primissime rap donne al mondo, che ha saputo influenzare mood musicali e di stile. E così sta facendo Beba che si fa notare non poco con il suo modo di vestire, spesso ‘da strada’ con bomber, top sportivi e i pantaloni da palestra, ma ultimamente anche sempre più sexy. Vestitini attillati, sguardo infuocato, trasparenze e forme in vista.

Beba, il nuovo singolo e la testa che gira di nuovo