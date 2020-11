Belen Rodriguez, parole al veleno dell’ex: “Nessuno sa cosa faceva…”

Indiscrezione clamorosa di uno dei primi fidanzati, nonchè ex di Belen Rodriguez: “Fashion? Modella? Nessuno sa cosa faceva…”

In queste ore sul web circola una clamorosa indiscrezione sul conto del passato della showgirl argentina, Belen Rodriguez. Oggi la modella sta vivendo un periodo di estasi, tra le braccia della sua nuova e giovane “fiamma” d’amore.

Dopo aver trascorso un periodo di tristezza, dato dalla separazione con Stefano De Martino, il papà del suo unico figlio, Santiago, Belen ha ritrovato davvero se stessa. Proprio nel momento in cui sono sotto gli occhi di tutti gli scatti “bollenti” e passionali con il fidanzato Antonino Spinalbese.

La showgirl, dall’alto della sua ritrovata felicità è tornata ad incantare sotto i riflettori, grazie al fisico straordinario e in generale all’etichetta di modella, attribuitagli dagli addetti allo spettacolo. Nonostante tutto, gli haters del suo destino avverso non mancano e qualcuno ne ha approfittato per alimentare le critiche sulla sua nuova e “affrettata” scelta d’amore: “Chi non è falso non dimentica facilmente ciò che ha realizzato…”

Belen Rodriguez e le struggenti parole al vetriolo del primo fidanzato in assoluto

Il clamore mediatico che si crea attorno alla figura della showgirl argentina, Belen Rodriguez, solitamente, non si placa così facilmente. E così è stato anche stavolta, nonostante la modella argentina abbia ripreso a spiccare il volo.

Ad accompagnare la “voce” polemica degli haters delle sue scelte piuttosto incomprese e talvolta “meschine” ci ha pensato il primo fidanzato in assoluto di Belen. Si tratta di un concorrente di “Uomini e Donne”, sezione “Over”, che all’epoca della tenera età di 19 anni, con Belen in Italia da appena due ha vissuto una storia d’amore con lei.

Il suo nome è Simone Bolognesi, che per caso, in questi giorni è andato a “scavare” tra le foto del profilo della sua ex, Belen e ha tuonato senza remore: “Modella o showgirl? Nessuno sa cosa faceva durante l’epoca in cui stava con me…”

Allora correva l’anno 2003 e lui era un famoso albergatore di Riccione, invaghitosi di questa bellissima “Venere”, venuta dall’altra parte del mondo. Il tronista spiega che insieme hanno convissuto per ben 7 mesi a casa sua, “…ma mi sorprende come a distanza di anni non sia ancora venuto fuori che Belen abbia lavorato come cubista di un noto locale di Riccione”.

Come reagiranno i fans della Rodriguez, dinanzi al suo passato celato? Lo scopriremo molto presto…

