Benedetta Rossi: la food blogger: ” Qualcuno può spiegarci come fate?”

Benedetta Rossi è ormai la food blogger degli italiani ma ha ancora molto da imparare soprattutto per le pose nelle foto, riuscirà a migliorare?

Ormai non la ferma più nessuna, la food blogger marchigiana è entrata nel mood dei social ed è piena di energia sempre pronta a condividere con il web le sue ricette e non solo. Ultimamente infatti Benedetta Rossi sta pubblicando foto e video del suo tempo libero, in compagnia di suo marito e del loro nuovo cucciolo Cloud. I fan impazziscono per questa famiglia che soprattutto durante il lockdown ha tenuto compagnia agli italiani.

Benedetta Rossi: a cosa si riferisce la food blogger?

Pochi mesi fa Benedetta e il marito Marco hanno perso il loro cane Nuvola, per la coppia è stato un brutto colpo ma hanno deciso subito di prenderne un altro e lo hanno chiamato Cloud. I tre trascorrono molto tempo insieme e spesso condividono con i fan delle foto, ma in questo la food blogger e il suo compagno devono ancora migliorarsi. Infatti qualche giorno fa hanno pubblicato dei selfie insieme al cucciolo ma hanno chiesto dei consigli ai follower: “Qualcuno può spiegarci come fanno quelli col cane perfettamente in posa sui selfie?”.

Simpatici e divertenti, alla mano e semplici. Sono queste le qualità che piacciono agli italiani ed ecco perché la Rossi è seguita da quasi 3 milioni e mezzo di utenti. Il pubblico è curioso di sapere cosa fa la food blogger nel tempo libero ed ha fame di scoprire insieme a lei nuove ricette.

