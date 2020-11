Benedetta Rossi ritrova il sorriso dopo il tragico lutto: il motivo

La food blogger Benedetta Rossi e suo marito Marco tornano a sorridere dopo la tragica scomparsa del loro amato cagnolino Nuvola. Ecco il motivo.

È di qualche mese fa la notizia della morte di Nuvola, il cagnolino di Benedetta Rossi e di suo marito Marco Gentili. I due coniugi erano legati al cucciolo come ad un figlio ed hanno vissuto in modo davvero drammatico la sua scomparsa. Dopo un periodo di necessaria elaborazione del lutto, i due hanno deciso di allargare nuovamente la famiglia, dando ad un altro cagnolino la possibilità di trovare casa. Ecco dunque le prime foto di Cloud, la new entry di casa Rossi.

Benedetta Rossi e Marco Gentili, felici insieme a Cloud

Benedetta e suo marito ritrovano il sorriso dopo la triste scomparsa di Nuvola. Il nome del loro nuovo cagnolino, Cloud, omaggia il vecchio cucciolo, ma lo fa con originalità e con un tocco tutto suo. Le foto della famiglia al completo fanno sorridere i followers della food blogger che, oltre alle sue doti culinarie, apprezzano anche la condivisione della sua niente affatto scontata normalità.

Non a caso il punto di forza di Benedetta Rossi (un po’ come lo è stato per un’altra “Benedetta” prima di lei) è proprio quello di rendere la cucina una cosa di tutti i giorni, completamente integrata nella vita quotidiana.

