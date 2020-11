Brasile: uomo di colore assassinato all’interno di un supermercato

Uomo di colore ucciso da due vigilanti in un supermercato. Migliaia di brasiliani scendono in piazza per protestare.

João Alberto Silveira Freitas

meus sentimentos a todo #negrosdobrasil pic.twitter.com/DJmAPD2sTc — Turma do campana city (@_campanacity) November 21, 2020

Scoppia la protesta in Brasile per il brutale assassinio di un uomo di colore all’interno di un supermercato. Migliaia di brasiliani sono scesi ieri nelle piazze di diverse città per denunciare l’episodio di violenza e razzismo. Un 41enne è stato ucciso da due guardie della sicurezza, all’interno di un negozio appartenente alla catena Carrefour, nella città meridionale di Porto Allegre. L’omicidio è avvenuto il 20 novembre, la giornata della Coscienza Nera. Questa data è celebrata in Brasile come simbolo della lotta per la libertà e per i diritti dei neri. A seguire il video delle proteste.

Our CEO, Alexandre Bompard expressed his « deep sadness over the death of Mr Joao Alberto Silveira Freitas. » « I have asked Carrefour Brazil’s teams to cooperate fully with the country’s justice system so that all light on these despicable acts can be obtained. » — Carrefour (@CarrefourGroup) November 21, 2020

LA NOTIZIA RIMBALZA SUI SOCIAL

Joao Alberto Silveira Freitas è stato ucciso giovedì scorso da due vigilanti all’interno di un supermercato. La scena brutale dell’aggressione è subito stata denunciata sui social networks tramite la pubblicazione di post multimediali da parte dei testimoni. Le foto e i video ritraggono le due guardie intente a bloccare la vittima per poi ucciderla a forza di calci e strangolamenti. Nei video si sentono anche le disperate grida di aiuto dell’uomo, seguite da quelle in cui dichiara di non respirare. L’effetto buzz dell’agghiacciante notizia ha rapidamente coinvolto l’intera comunità che, sconvolta e adirata, è scesa in piazza nelle città di San Paolo, Belo Horizonte, Brasilia, Rio de Janeiro e Porto Alegre, per denunciare la disumanizzazione dei neri in Brasile. Uno slogan recita un inciso di una canzone della cantante Elza Soares: “la carne più economica è quella nera”.

L’episodio non è dissimile a quello di George Floyd, uomo di colore ucciso da un agente di polizia nel Minneapolis, Stati Uniti. Il leader del Senato Davi Alcolumbre ha definito l’omicidio di Joao un esempio lampante del razzismo che macchia e corrode la società.

Fonte El Mundo, TheGuardian