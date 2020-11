Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco, scoppia la lite: volano parole forti. Le due amiche continuano a discutere nella casa più spiata d’Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐝𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨 – Rosalinda (@adua.del.vesco)

Stamattina nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il caos. Adua Del Vesco ha chiarito la questione della nomination con Stefania Orlando, e mentre parlavano si è aggiunta Dayane Mello alla discussione che, negli ultimi giorni, è molto lontana dalla sua amica. Dayane parlando di Adua ha detto che stava facendo un percorso triste, e lei ha ribattuto: “Grazie di aver detto che ho fatto un percorso triste, io ci sono sempre stata per te, ho solo passato tre giorni difficili, avrò il diritto di stare male?”. Dayane ha risposto che è da troppo che sta così ed è una situazione psante.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti più!”

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco discutono di nuovo: “Mi trasmetti energia negativa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐝𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨 – Rosalinda (@adua.del.vesco)

L’attrice ha continuato dicendo: “Io non mi sono mai allontanata da te quando eri in difficoltà, se non ti cerco è per non darti pensieri” le ha detto. Dayane infatti aveva continuato a ripetere che la sua tristezza le trasmetteva energia negativa. Poi Dayane ha continuato dicendo: “Quando io sono stata male venivo da te, invece tu vai dagli altri, che sono gli stessi che mi hanno nominata“. Adua ha chiesto: “Con gli altri non parlo di te, come potevo pensare che ti avrebbero nominato? Ragiona“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐝𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨 – Rosalinda (@adua.del.vesco)