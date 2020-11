La frase di Emma rivolta a Mika che non è piaciuta ai fan del cantante

I fan di Mika non hanno apprezzato particolarmente una frase che Emma ha pronunciato durante l’ultima puntata di X Factor

Nell’ultimo Live di X Factor al pubblico non è sfuggita una frase che Emma Marrone ha pronunciato commentando l’esibizione di Vergo, artista della categoria di Mika. Dopo la sua esibizione la cantante ha fatto presente di non capire ancora perfettamente il suo percorso e lo ha spronato a trovare un modo per far emergere la sua personalità. Davanti a questo appunto Mika si è schierato a favore di Vergo ma è stata Emma ad avere l’ultima parola.

Il web contro la frase di Emma

Il commento di Emma voleva porre luce su un aspetto di Vergo che crede debba ancora uscire fuori ma Mika l’ha interpretato in modo differente difendendo il cantante e affermando come lui abbia una personalità. A questo Emma ha prontamente risposto alterata perché si stavano fraintendendo le sue parole. “Non ho mai detto che non ha personalità. O ragionate in italiano o ve lo traduciamo“, ha affermato.

Proprio quest’ultima frase non è piaciuta a una parte del pubblico e in particolare ai fan di Mika che hanno prontamente preso le parti dell’artista. In realtà la frecciatina non voleva minimamente andare a condannare una difficoltà di comprensione da parte del cantante libanese, con il quale Emma ha instaurato negli ultimi mesi una stretta amicizia. Nonostante questo il commento non è stato gradito ed è stato considerato irrispettoso.

Che gli animi con l’inizio del live si sarebbero infiammati era prevedibile, la calma e la serenità respirate durante le audizioni sembrano tempi lontani. Quando però le luci si spengono tutto torna come prima e anzi, i giudici quest’anno sembrano più affiatati che mai. Almeno fuori dagli studi di X Factor.

