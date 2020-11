Francesco Arca, furioso dopo lo scherzo de Le Iene. Cos’è successo?

Francesco Arca è stato vittima di uno scherzo delle Iene organizzato con la compagna Irene. Gli fanno credere che la figlia è una baby tronista

Francesco Arca è conosciuto per aver recitato in alcune delle serie tv più amate dal pubblico italiano come Don Matteo 7, Carabinieri 7, L’isola di Pietro 3 e molti altri. E’ anche padre di due splendidi bambini, Maria Sole di cinque anni e Brando di due, nati dalla relazione con la compagna Irene Capuano. Lui non ha mai negato di essere un marito ed un padre molto geloso e le Iene, consapevoli di questa sua fragilità gli hanno organizzato uno scherzo molto crudele proprio con la complicità di Irene.

Lo scherzo coinvolgeva la piccola Maria Sole che è stata per l’occasione trasformata in una mini tronista di Uomini e Donne, e Giovanni, un attore che si è presentato come un direttore di casting. Le Iene hanno fanno credere a Francesco Arca di aver costretto la figlia ad un provino molto impegnativo psicologicamente, costretta dalla madre che la voleva a tutti i costi vedere nel programma di Maria De Filippi.

Per Francesco Arca inizia l’incubo quando tornato a casa dopo lavoro riceve il filmato del provino svolto da Maria Sole in cui si vede piangere a dirotto la bambina. Lui perde letteralmente la testa.

Francesco Arca perde la testa e picchia l’attore ingaggiato per svolgere il provino della figlia

Francesco Arca come detto perde letteralmente la testa, e la pazienza, quando oltre e vedere il provino, ascolta anche un audio in cui sente Maria Sole – sempre impegnata nella parte per lo scherzo al papà – piangere a dirotto in quanto non vorrebbe andare avanti con il provino.

Furioso prima va a casa della suocera cercando la compagna poi non trovandola le manda un audio arrabbiatissimo: “Rispondimi al telefono. Mi sto incaz*ando, mi vuoi dire dove caz*o sei? Ma ti sei drogata? chi è questo qua? Una bambina va a fare un provino di Uomini e Donne? Ma sei rincog*ionita?”, chiede l’attore.

“L’hanno presa, noi la possiamo vedere due volte a settimana”, spiega Irene che nel frattempo si incontra con Francesco che ormai ha perso le staffe. “Sto mettendo in dubbio la tua persona, la tua intelligenza, sto mettendo in dubbio se stare davvero con te dopo una cosa del genere”, aggiunge Arca mentre insieme a lei raggiunge il luogo dove si è tenuto il fantomatico provino.

Trovato Giovanni gli si scaglia letteralmente contro. La scena non è stata filmata ma si sente l’audio e si capisce che tra i due inizia una colluttazione violenta, fino a che l’attore non confessa lo scherzo. Francesco Arca dopo aver sbollito il trauma spiega: “Scusate per la reazione un po’ forte. Io volevo solo dire a tutti i papà e a tutte le mamme che i bambini sono bambini e che tali devono rimanere. E se proprio volete fargli fare qualcosa rivolgetevi a persone competenti e serie”.

