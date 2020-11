GF Vip, lite a pranzo: “Quando finisce questa telenovela?”. Oggi pomeriggio i ragazzi mentre pranzavano hanno avuto una discussione, stiamo parlando di Francesco Oppini e Adua Del Vesco

Oggi al GF Vip è scoppiata una lite inaspettata tra i ragazzi a tavola. Ieri sera, dopo la puntata, hanno discusso un po’ tutti per le nomination, perché alcuni non si aspettavano di essere nominati e hanno criticato le scelte dei loro compagni. Da venti edizioni a questa parte le nomination devono essere segrete, rivelarle è contro il regolamento ed immorale, per questo motivo Francesco Oppini a pranzo ha proposto ai ragazzi di non dirselo più. Un po’ per rispettare le regole e un po’ per evitare questi scontri. Adua Del Vesco non è stata d’accordo con lui.

GF Vip, dopo il pranzo scoppia la lite a tavola: “Me lo hai chiesto ieri sera”

Adua ha attaccato il ragazzo dicendo che ieri lui è andato a chiederle della nomination. Lui ha ribattuto: “Non ho fatto questo. Stavano litigando tutti per le nomination e io ho detto: deduco che Rosalinda mi abbia nominato e di certo non ci resto male, è un gioco“. Lei ha precisato: “quindi? Questa è la stessa cosa“. Lui le ha fatto notare che non è affatto la stessa cosa. Lui ha provato nuovamente a cercare un confronto ma lei non lo ha lasciato spiegare.

