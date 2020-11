Clamoroso, l’indiscrezione su Ilary Blasi è ormai ufficiale

La conduttrice de “Le Iene”, Ilary Blasi gioisce sui social per l’indiscrezione che circolava sul suo conto: ora è ufficiale!

Conosciuta per la sua indole simpatica e solare, Ilary Blasi, la conduttrice de “Le Iene” ha appreso la notizia dell’ufficialità. Nel prossimo futuro ci sarà una nuova avventura, tutta da protagonista.

Il pubblico si è detto entusiasta del progetto che presumibilmente andrà in onda a partire dalla prossima primavera. Ora però è tempo di “digerire” ancora le ultime scorie della “brutale” malattia. Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, un pò di tempo fa annunciarono al loro amato pubblico la positività al tampone anti coronavirus.

La reazione della bellissima e bionda showgirl romana è ancora fresca di tristezza, quando ha versato più di una lacrima per la preoccupazione del suo stato di salute. Ilary temeva che il virus potesse degenerare dentro di lei e riservarle un trattamento in terapia intensiva. Stesso discorso per il marito, ex campione e capitano giallorosso, della Roma, Francesco Totti che invece ha fatto sapere di aver sconfitto il nemico a suon di dribbling e prestazioni

Cosa “bolle” in pentola per Ilary Blasi?

La showgirl e conduttrice romana, Ilary Blasi sta cercando di districarsi come meglio può tra gli ostacoli che le pone il nemico. Ma le sue condizioni, almeno stando alle ultime, non desterebbero preoccupazioni. Anche lei, sulla stessa lunghezza d’onda del marito starebbe vincendo la malattia e sembra già intravedersi la fatidica luce in fondo al tunnel.

Il merito è tutto per la parte più forte del suo carattere, sempre propositivo e ligio alla solarità. In attesa di comunicazioni sul web per l’uscita dal tunnel dell’oscurità, il settimanale “Nuovo” poche ore fa ha lanciato un’indiscrezione che sembra già aver assunto i crismi dell’ufficialità.

Il redattore della testata giornalistica del Gossip, Riccardo Signorelli ha rilanciato le ambizioni di Ilary sul grande schermo. Durante la prossima primavera andrà in onda il reality show, che tanto ha fatto discutere in questi anni: “L’Isola Dei Famosi”. A dirigere il timone del programma tra i naufraghi, direttamente dagli studi televisivi sarà in via del tutto “ufficiosa” la nostra amatissima Ilary Blasi.

Lo svolgimento del contesto sarà presumibilmente una celebre isola delle Canarie, mentre in attese di queste conferme, circola già qualche rumors sui possibili naufraghi. Tra questi potrebbe esserci il famoso e affascinante attore turco, Yan Caman. Ma per ora i fans si accontentano di sapere che la loro amatissima Ilary sarà la “voce narrante” della prossima scoppiettante avventura “marittima”

