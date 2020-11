Ines Frassinetti: adolescente morta in attesa di un trapianto

Il dramma di Ascoli: Ines Frassinetti, una ragazza di quattordici anni ha pero la vita in attesa di un nuovo cuore. Aveva scritto anche una canzone

Non ce l’ha fatta, l’attesa di un cuore nuovo è stata straziante e le ha tolto la vita. Ines Frassinetti, la piccola marchigiana di quattordici anni è morta poiché il trapianto del cuore e i polmoni, che tanto aspettava, non è arrivato. Il 29 ottobre la giovane è deceduta all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per lei è stato un anno angosciante, passato insieme al personale sanitario che le è stato accanto giorno e notte. Il suo primo intervento è avvenuto quando pesava più di un chilo. “La sua voglia di vivere era immensa, non si fermava mai – rivela la mamma Juliette Romano all’Ansa – Durante i tanti ricoveri in ospedale passavano da lei perché si alzava col sorriso e faceva ciò che doveva col sorriso”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Denunciano la scomparsa a Chi l’ha visto. La Procura smentisce i parenti

Ines Frassinetti: la sua canzone e le parole della mamma

Solare e piena di vita, quella che le è stata portata via troppo presto. Ines era nel pieno della sua adolescenza e chiunque l’abbia incontrata è rimasto estasiato dalla sua bontà e gratitudine. Prima di morire la piccola ha scritto anche una canzone che ha fatto registrare 225 mila visualizzazioni, aumentate da quando è venuta a mancare. “Ci speravamo proprio nel trapianto -afferma la mamma di Ines – avrei voluto che avesse per quello che si poteva una vita normale come i coetanei, è un peccato che non sia accaduto. – conclude – Ma la sua storia mi piacerebbe si trasformasse in speranza e in una lezione. Per ricordare che nonostante tutto la vita è bella”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Auto contro un trattore, muoiono ragazza e ragazzo

Ines era la prima di tre gemelli, sua sorella è disabile, lei è stata colpita dalla sindrome di Vacterl, che comporta delle malformazioni interne, poi anche da ipertensione polmonare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter