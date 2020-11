Jolanda De Rienzo mostra le sue forme con naturalezza, accattivante e docile come un cerbiatto tinto di nero.

La giornalista sportiva dal fisico mozzafiato è celebre, oltre che per la sua innata bellezza, soprattutto per la messa in pratica dei suoi studi universitari in Scienze della Comunicazione. Campana di nascita si è formata all’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, ed in seguito ha iniziato le sue collaborazioni televisive come giornalista. In un tempo molto breve è riuscita ad acquisire una grande popolarità sulle reti televisive, come ed in egual misura sui social network. Infatti il suo profilo Instagram ufficiale gode per il momento la bellezza di 330mila followers.

Leggi anche —>>> Alessandra Amoroso: scoperta la casa da sogno ed immersa nella natura – FOTO

Jolanda De Rienzo: un week-end esplosivo e senza precedenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Jolanda De Rienzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram un suo nuovo ed ipnotico scatto. La foto risale a meno di un’ora fa. “Pigra, insicura, lunatica…” ha esordito così la bella giornalista che “vive di passioni”, come cita lei stessa nella sua home page. Effettivamente lo scatto, oltre a scoprire le sue forme prosperose, rivela anche uno spirito di rilassatezza. Il pomeriggio di oggi lo avrà principalmente dedicato ad un meritato relax. Il primo piano è il suo sguardo docile e da cerbiatto, mentre la camicia nera leggermente scollata lascia intravede un piccolo dettaglio di femminilità, la giornalista si mostra senza reggiseno. Un altro inizio per il letargo ormai annunciato di oggi, e “In una giornata uggiosa anche meteoropatica!”

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisabetta Gregoraci: “Bella e impossibile”, Rosalinda e lo staff in sua difesa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

“Stanca di questa reclusione, finalmente oggi mi dedico alla Serie A con le mie story pronostici!” I commenti dei suoi followers concordano con lei, è la giornata giusta per dedicarsi ai passatempi preferiti, in questo caso il suo è indubbiamente quello dello sport. Ha infine aggiunto un auguro di un “Buon week-end” a tutti i suoi fan, concludendo con un: “(oggi così così, domani vedremo!)” Nell’attesa di altri scatti e novità da parte della giornalista, si può godere dei post meno recenti, ma splendidi in egual misura.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.