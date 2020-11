Lucia Javorcekova ha deliziato i suoi fan postando l’ennesimo scatto in costume: le sue curve da infarto non passano mai inosservate.

Lucia Javorcekova è una modella ed influencer slovacca di successo. La 28enne è diventata famosa anche in Italia dal 2015, partecipando ad un gioco sexy sui social network. Dalla sua partecipazione in Italia viene chiamata con il nomignolo ‘mozzarellona’. Le sue forme esplosive non passano mai inosservate e continuano a far impazzire gli utenti. La ragazza ama lo sport e ha provato anche a cimentarsi nel mondo del ciclismo, prima di diventare una web influencer.

Lucia, poco fa, ha messo in rete l’ennesima foto da capogiro. La nativa di Bratislava in costume è davvero meravigliosa: le sue curve continuano a paralizzare il web. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

