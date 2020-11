Ludovica Pagani ha perso una persona molto amata a cui era legata tanto: i suoi seguaci si sono uniti al suo dolore sui social network

La influencer Ludovica Pagani ha perso una persona amata a cui era legata molto. Le foto che ha pubblicato su Instagram sono di una dolcezza struggente e commovente. Un dolore che prima o poi tutti i ragazzi, chi prima o chi dopo, imparano a conoscere. Ludovica dice addio al suo amato nonno e le dedica una frase semplice e tenera: “Sempre sarai, ciao nonno”, accompagnata dall’emoticon del cuoricino. I nonni rimangono per sempre nel cuore di ognuno di noi. Sono stati genitori due volte, quando magari restavamo a dormire da loro e ci leggevano le favole da bambini. Ci hanno fatto giocare imparando quando nella loro cucina, li vedevamo preparare il pranzo e cercavamo di imitarli con i nostri giocattoli. Sarà stato così magari anche per Ludovica che dice un tenero arrivederci al suo caro nonno con due scatti che li ritraggono insieme.

Ludovica Pagani: le foto e i messaggi di condoglianze per il lutto

In poco tempo su Instagram sono arrivati tanti messaggi di condoglianze per la perdita del nonno di Ludovica Pagani. Un lutto che accomuna molte persone. La bella conduttrice radiofonica abbraccia il suo amato “doppio papà” in una foto in bianco e nero in cui entrambi sorridono e dal loro volto traspare un affetto e un amore senza fine. Nella seconda foto a colori, sono in tenuta estiva, Ludovica prende il viso del nonno tra le mani e gli stampa un bacio sulla guancia mentre magari lui pensa che i selfie e la tecnologia sono una diavoleria degli ultimi tempi.

Tanti saranno i ricordi che la Pagani porterà dentro anche dopo questo lutto, primo fra tutti l’amore che legherà per sempre nonno e nipote.

