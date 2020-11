Dibattito aperto tra la comunità scientifica e il Dott. Andrea Crisanti che dichiara: “Oggi il vaccino non lo farei”.

In riferimento alle dichiarazioni del direttore di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti, il dg dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Nicola Magrini, in una nota ha affermato: “È sbagliato diffondere affermazioni infondate sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid. La più grave, in quanto falsa, riguarda le fasi degli studi clinici che potrebbero essere state saltate: gli studi clinici sui vaccini anti Covid-19 hanno effettuato tutte le fasi di validazione e valutazione”.

E aggiunge: “Ha spesso parlato da esperto in questa pandemia, ma, da quello che dice non lo sembra affatto e credo che con le sue parole rechi un danno grave al Paese, oltre che a se stesso”.

La risposta di Crisanti

Il virologo tramite l’Ansa ha risposto a queste accuse: “Mi è stata fatta una domanda: lei lo farebbe oggi? Oggi il vaccino non lo farei perché ci sono solo dati relativi agli annunci delle aziende e perché oggi non ci sono le conoscenze sufficienti. Quando la comunità scientifica l’avrà vagliato, me lo farò. Non capisco dove sia il problema. Io sono uno dei firmatari-proponenti della vaccinazione antinfluenzale, come faccio a essere contrario a un vaccino? Questa è un’autentica strumentalizzazione. Io sto dicendo che per fare un vaccino, io personalmente voglio che sia approvato e voglio vedere i dati”.

Anche l’infettivologo Matteo Bassetti attacca Crisanti: “Le affermazioni del professor Crisanti sul vaccino anti-Covid sono gravissime. Insinuare dubbi sulla scientificità dei vaccini è anacronistico e fuorviante per la gente“.

