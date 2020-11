Marika Fruscio è inarrestabile sui social network: la 41enne ha condiviso l’ennesimo scatto bollente su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

Marika Fruscio è una modella e showgirl molto amata e apprezzata dal pubblico televisivo. La 41enne è dotata di un fisico mostruoso e il suo décolleté prosperoso è spesso in primo piano e fa impazzire i fan. La nativa di Agrate, da quando era bambina, ha una passione sconfinata per Napoli e per la squadra del Napoli. Non a caso, infatti, la nota conduttrice partecipa a programmi calcistici dedicati al club azzurro.

Marika è molto seguita sui social: il suo account Instagram vanta ben 703mila follower. Marika, poco fa, ha messo in rete l’ennesimo scatti prorompente in cui sfodera il suo meraviglioso décolleté in primissimo piano.

Marika Fruscio, posa sexy e décolleté da infarto: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

Marika, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un outfit mostruoso. Il maestoso décolleté della showgirl è in primo piano e manda i fan in visibilio. La classe 1979 è in una posa decisamente sexy e avvicina un dolce alle sue splendide labbra. La Fruscio ha spiegato ai fan nella didascalia il motivo dello scatto: uno sponsorizzazione ad un’azienda di dolciumi.

Il post ha superato 10mila cuoricini in pochissimi minuti. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. I fan stanno infatti postando apprezzamenti ed emoticon eloquenti. Non mancano ‘seguaci’ anche al di fuori dell’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

Marika, qualche giorno fa, condivise uno scatto molto particolare in cui l’azzurro del Napoli era il colore predominante. Il reggiseno faceva fatica a contenere il suo incredibile lato A.

