Matrimonio a Prima Vista, prima dell’ultima puntata Nicole punta il dito e vuota il sacco sul suo ex marito ed amica

Nicole Soria, una dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia vuota il sacco e dice tutta la sua verità sul doppio tradimento che ha subito. Da suo marito Andrea e dalla sua amica oltre che co-concorrente dell’edizione 2020 del programma, Sitara.

Nicole credeva molto nel programma e invece ne esce perdente e tradita doppiamente. Andrea, infatti, l’ha tradita con Sitara e lei racconta che quello che le ha fatto più male è il voltafaccia dell’amica più che il tradimento del marito, con il quale era già finita.

Nicole ha raccontato tutto a FanPage svelando gli altarini di quello che vedremo nella puntata conclusiva del programma il 24 novembre su RealTime. Sarà Andrea che racconterà come Sitara è entrata nella sua vita in tutto e per tutto con grande imbarazzo di Nicole che ha restituito le fedi.

Matrimonio a Prima Vista, Nicole vuota il sacco

Dopo la registrazione dell’ultima puntata Nicole Soria ha parlato e ha fatto trasparire tutti i suoi sentimenti, delusione ma soprattutto rabbia.

“Non era plausibile, per me, che la stessa amica che mi consolava al telefono per ore, potesse farmi alle spalle un tradimento simile – ha detto Nicole a Fanpage – La mia è stata, principalmente, la delusione del torto fatto da un’amica, perché con Andrea era già finita”.

E poi ancora un fiume in piena. Svela tutto Nicole: “Sitara ha smesso da un giorno all’altro di rispondermi con interesse, più volte ho cercato un chiarimento telefonico ma mi sono sempre sentita insultata con tono arrogante e saccente, senza possibilità di replica (avete presente Gianluca? Sono stata trattata esattamente come lui). Le nostre telefonate sono sempre terminate con lei che mi attaccava il telefono in faccia”.

Ma Nicole ha parole anche per il suo ex marito, Andrea accusato di averla usata a scopi sessuali cercando di imporle un cambiamento totale, dal cibo alle abitudini.

“Ha cercato di impormi il suo stile di vita: corsa, palestra e pollo. Ma io vivo la mia vita il più serenamente possibile -ha concluso – non mi interessa avere qualche chilo in più, ammesso che sia così”.

