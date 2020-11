Mercedesz Henger inarrestabile sui social network: la figlia di Eva ha condiviso in rete uno scatto da infarto in cui indossa un body spettacolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger è la figlia dell’ex stella dei film a luci rosse Eva e di Riccardo Schicchi. La ragazza non ha un grande rapporto con la madre: le due tendono ad attaccarsi continuamente attraverso i media con dichiarazioni pesanti. La classe 1991, nella sua carriera, ha preso parte ad alcune pellicole e ha partecipato al reality show ‘ L’Isola dei famosi’.

La 29enne è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 755mila follower. La showgirl italo-ungherese fa impazzire i suoi ammiratori con scatti al limite del proibito. Mercedesz, poco fa, ha mandato in estasi i fan con una foto pazzesca. La ragazza indossa un body incredibile che mette in risalto le sue curve favolose.

Mercedesz Henger illegale, body da infarto e curve meravigliose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un body semplicemente illegale che fatica a contenere ogni singola forma del suo corpo da urlo. Il suo fisico mostruoso viene valorizzato dalla scelta dell’indumento, e le sue curve incredibili lasciano ben poco spazio per l’immaginazione. Come se non bastasse, le gambe della showgirl sono da capogiro. La bellezza del viso è decisamente disarmante.

Il post ha già raccolto 6mila cuoricini in pochissimi minuti. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. “Foto inedite pt. 1 … direttamente dai meandri del mio rullino. Mi manca quell’abbronzatura”, ha scritto la figlia di Eva nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger, qualche settimana fa, postò una foto molto bella in cui piazzò il suo splendido fondoschiena in primissimo piano.

