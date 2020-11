Perde il controllo della Smart e finisce in un fossato. Muore giovane 25enne

Perde il controllo della Smart che guidava e finisce in un fossato al bordo della carreggiata. Muore giovane 25enne.

Nelle prime ore della mattina, la città di Vicenza si sveglia con una tragedia: non erano ancora le 07:30 del mattino quando un incidente ha provocato la morte di un giovane 25enne. Secondo le ricostruzioni delle Forze dell’Ordine intervenute prontamente sul posto, il ragazzo a bordo della sua Smart bianca – come si vede nella foto dei Vigili del Fuoco – sarebbe uscito, le cause sono ancora da accertare, dalla carreggiata. Un’azione che gli è costata la vita: il ragazzo è finito sul fossato a bordo della carreggiata. Intervenuti sul posto, per il giovane non c’è stato più niente da fare. La vittima è Federico Ruzza, classe 1995. Gli Operanti sul posto hanno effettuato tutti i rilievi per valutare il caso ma stando ai primi accertamenti, il giovane sarebbe morto a causa del forte impatto.

Giovane 25enne, l’ennesima vittima della strada

Federico è l’ennesima vittima della strada: proprio il 15 novembre scorso, in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada si sono tentate diverse iniziative – online – per promuovere sensibilizzare chi sta alla guida. Ogni terza domenica del mese di novembre vi è tale ricorrenza, istituita nel 2005 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per invitare le persone a prestare maggiore attenzione e attenersi a quanto stabilito dal Codice della Strada. Dall’analisi di alcuni dati è emersa una triste realtà: 1,2 milioni di persone, soprattutto nei Paesi più poveri all’anno perdono la vita per incidenti stradali, spesso evitabili.

Oltre 50 milioni sono invece i feriti o disabili. In Italia nello scorso anno sono morte 3173 persone a causa degli incidenti stradali. Dati da far venire i brividi.

