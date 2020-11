Regno Unito: morta la 25enne pugnalata e investita fuori casa

Una donna di 25 anni è morta dopo esser stata ripetutamente pugnalata e investita fuori di casa a Tamworth.

LEGGI ANCHE >>> Rapisce e uccide l’ex: killer condannato all’ergastolo

È successo a Tamworth: una 25enne è morta dopo essere stata pugnalata e investita ripetutamente. La vittima è stata aggredita ieri all’1.25 di notte fuori dalla sua abitazione, nello Staffordshire. La ragazza, dall’identità ancora sconosciuta, è stata vittima di una violenta aggressione e le investigazioni scientifiche hanno consentito alle forze dell’ordine di risalire in breve tempo al profilo dell’assassino. L’accusato di omicidio è un uomo di 27 anni. Attualmente la polizia scientifica sta cercando nell’appartamento della vittima ulteriori indizi per la ricostruzione della scena del crimine. Vediamo insieme i dettagli di quella notte e le parole del vicinato.

UN BAGNO DI SANGUE

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Germania: catturato l’insegnante cannibale di Berlino

La vittima di 25 anni è stata ritrovata oggi dalla polizia in un lago di sangue fuori dalla sua casa. Un residente locale, il cui nome non è stato riferito per motivi di privacy, ha dichiarato di aver visto l’assassino gettare il corpo della donna su un vialetto. Il killer avrebbe prima accoltellato e in seguito investito più volte la giovane per assicurarsi della sua morte. Molti riferiscono che l’omicida è un uomo che fa uso abituale di droghe e che soffre spesso di allucinazioni. Il vicinato è ancora stravolto dall’accaduto; “eppure la nostra zona è così tranquilla, speriamo si tratti solo di un incidente isolato”. Sulla scena del delitto sono state inviate tre ambulanze, due agenti paramedici, il medico d’emergenza-urgenza e quello di terapia intensiva. Tuttavia, nulla è servito a salvare la vita alla giovane ragazza, morta sul posto poco dopo.

LEGGI ANCHE >>>Messico, cade in una buca del cimitero durante i funerali della moglie: morto 60enne

Le indagini continuano e le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni è invitato a contattarli al 101.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte Mirror, Thesun, Newsopener