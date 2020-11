Sabrina Salerno è sempre attivissima sui social network: la cantante ha pubblicato poco fa uno splendido selfie.

Sabrina Salerno è inarrestabile sui social: la 52enne continua a pubblicante contenuti favolosi in cui mette in mostra il suo fascino e la sua esplosività. La cantante delizia la sua platea da oltre trent’anni: per lei l’età sembra non passare mai.

La Salerno ha un fisico mostruoso e le sue curve fanno sognare i tantissimi follower. L’artista ha un grossissimo seguito sui social network: il suo account Instagram vanta ben 678mila follower. Sabrina, poco fa, ha deliziato il suo pubblico mettendo in rete un selfie meraviglioso.

Sabrina Salerno, selfie meraviglioso: che lato A!

Sabrina, nell’ultimo scatto condiviso in rete, mostra a tutti la sua bellezza. Il selfie è semplicemente meraviglioso: nonostante l’età non più giovanissima, la nativa di Genova è in splendida forma ed è una bomba sexy. La classe 1968 indossa una canottiera strettissima che mette in risalto il suo splendido lato A. Come se non bastasse, la Salerno sfodera un sorriso molto contagioso.

Il post ha ovviamente attirato l’attenzione dei fan, collezionando in breve tempo 13mila cuoricini. “Smiling…la leggerezza del sabato sera”, ha scritto la cantante nella didascalia. I complimenti nei commenti si sprecano e sono davvero tantissimi.

La cantante, qualche settimana fa, fece impazzire tutti postando uno scatto incredibile in costume con décolleté in bella mostra. Le sue curve sono stupefacenti e i frutti dei suoi estenuanti allenamenti continuano a vedersi.

