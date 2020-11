Presenza di salmonella, richiamato un lotto di carne trita mista: il marchio

Presenza di salmonella, richiamato un lotto di carne trita mista di bovino e suino di un marchio alimentare: l’avviso diffuso da Metro

Metro ha reso noto l’avviso di richiamo relativo a un lotto di carne trita mista di bovino e suino a marchio Jubatti. Questa nota informa riguardo il motivo del ritiro. Come si legge sul richiamo, la ragione è la “presenza di Salmonella spp” nel lotto “223237 -305“, venduto in “confezione sottovuoto da 2kg” e prodotto da “Soalca srl“. Per quanto riguarda la sede dello stabilimento, si tratta di “località Cerrani 13/b – 66010 Pretoro (CH)“.

Mentre la “data di scadenza o il termine minimo di conservazione” è “21/11/20“. Queste le informazioni utili ai consumatori per riconoscere il prodotto eventualmente acquistato. In questo caso il consiglio è quello di non consumarlo e di riportarlo nel punto vendita in cui è stato comprato. In questo modo sarà possibile sostituirlo con un altro prodotto oppure essere rimborsati.

Presenza di salmonella in un lotto di carne trita mista: fate attenzione