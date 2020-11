Sara Croce, con l’abito trasparente toglie il fiato: si vede tutto FOTO

Sara Croce, con l’abito trasparente toglie il fiato: si vede tutto. La Madre Natura italiana ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Sara Croce è una delle donne italiane più amate nei giorni nostri. Ha soli 22 anni e ha già conquistato tutti, in particolar modo quando è stata scelta per ricoprire il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 8, nonché per quello di Bonas in Avanti Un Altro condotto da Paolo Bonolis. Sui social ha ben 782mila followers che la seguono ogni giorno con passione e con affetto, lasciandole sempre tantissimi likes e commenti d’apprezzamento per la sua incantevole bellezza.

Sara Croce, che incanto nell’ultimo scatto su Instagram: pioggia di likes

I commenti sotto le sue foto non si sprecano affatto, in particolar modo i ragazzi le scrivono sempre tantissimi complimenti, ma anche tanti aneddoti. “La prima volta che ti ho vista eri a Ciao Darwin e non sono letteralmente riuscito a toglierti gli occhi di dosso. Mi hai rapito con il tuo sguardo, i tuoi capelli biondi e il tuo fascino senza tempo. Così giovane eppure così istintivamente affascinante e meravigliosa, mi sono innamorato. Ti seguo sui social da allora e ogni giorno ti vedo diventare sempre più bella“.

