Zodiaco, la fortuna non è mai dalla parte di questi segni: scopri quali

Se è vero che la fortuna spesso se la si crea è anche vero che alcuni individui sembrano sempre essere più sfortunati di altri: scopriamo quali segni zodiacali rientrano in questa categoria

Nella vita può capitare di avere fortuna, così come di non averla, ma è indubbio che sebbene questo avvenga spesso in maniera casuale alcune persone potrebbero risultare più fortunate di altre. C’è chi afferma di crearsela, chi lascia che le cose capitino, ma la realtà dei fatti è che il più delle volte è impossibile prevedere quando e come una fortuna capiterà. Nonostante questo analizzando i segni zodiacali ne sono stati individuati quattro che sembrano non avere gli astri a proprio favore. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali più sfortunati

Tra questi segni troviamo il Capricorno che a detta di molti non è particolarmente fortunato. Ha però la capacità di passare spesso oltre vivendo la vita in maniera positiva e non lasciandosi influenzare e abbattere dalle sfortune. Accetta tutto quello che gli accade cercando di reagire e di sfruttare al meglio ogni cosa. Poi c’è la Vergine che di per sé è un segno molto inquadrato che non ama imprevisti o incertezze. Proprio per questo motivo evita di buttarsi a capofitto nelle situazioni che potrebbero essere rischiose, ma d’altro canto è il rischio a poter portare fortuna. Non si saprà mai cosa sarebbe potuto accadere se non ci si prova neanche.

Il segno della Bilancia sente invece di non avere molta fortuna nelle relazioni, d’amore o di amicizia. Nonostante molto faccia il proprio atteggiamento non ha intenzione di cambiare il suo modo di essere per gli altri. Continuerà a rimanere saldo sui propri passi in attesa di incontrare persone in grado di comprenderlo.

Infine troviamo il Toro che ha invece problemi in ambito lavorativo. La sua fortuna si esaurisce in breve tempo e il più delle volte finisce per incontrare ostacoli nel proprio cammino. Se qualcosa può andare storto andrà storto, ma quasi in uno stato di rassegnazione il Toro ha compreso come affrontare questo tipo di situazioni.

