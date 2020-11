Giacomo Ferrara, lo Spadino di Suburra ha una nuova “corteggiatrice”?

“Spadino” di Suburra ha una nuova fiamma? Il suo interprete, Giacomo Ferrara, è stato recentemente avvistato in compagnia di una nota influencer.

Sembravano solo voci di corridoio, eppure appare sempre più evidente che Giacomo Ferrara abbia trovato una nuova fiamma. Lo confermerebbero alcune riviste “scandalistiche”, secondo le quali il noto Spadino di Suburra si starebbe frequentando con una ragazza piuttosto nota al grande pubblico di Canale 5. Si tratta infatti di una vecchia corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer da oltre 1 milione di followers.

Nicole Mazzoccato, è lei la nuova fiamma di Giacomo Ferrara?

Si chiama Nicole Mazzoccato ed i fan di Uomini e Donne la conoscono molto bene. L’ex corteggiatrice e l’attore sarebbero stati visti in giro per Roma durante il periodo di apertura diurna permesso dal nuovo DPCM. Sempre secondo alcune riviste di gossip, il flirt tra i due sarebbe scattato proprio grazie a Suburra. L’attore avrebbe infatti notato la ragazza sulla base di alcuni commenti positivi lasciati dai sui social durante la visione della serie.

Pare tuttavia che il rapporto tra i due non si sia ancora evoluto oltre la semplice frequentazione, tanto che la Mazzoccato è tornata a Milano, lasciando indietro sia la Capitale che la sua papabile fiamma. Bisognerà aspettare per capire come si evolveranno le cose.

