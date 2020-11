Suburra, scopriamo chi sono realmente Spadino e Manfredi

In questo 2020 siamo arrivati alla stagione conclusiva di Suburra, la serie che ha appassionato gli spettatori con le vicende della mafia romana.

La serie che racconta le vicende della criminalità organizzata nella capitale, ha lasciato tutti col fiato sospeso fino all’ultimo.

L’epilogo di Suburra ha reso gli appassionati orfani della loro serie preferita e molti si sono chiesti quali fossero le connessioni tra la realtà e la finzione.

Esiste una connessione tra gli Anacleti e le famiglie di ‘sinti‘ veramente esistenti, infatti Spadino e il suo clan sono liberamente ispirati ai Casamonica.

Chi sono Spadino e Manfredi?

La famiglia dei Casamonica è originaria dell’Abruzzo e del Molise, ed è un gruppo di sinti stanziali che hanno deciso di stabilirsi a Roma negli anni ’70. Con il passare del tempo questa famiglia è diventata una delle organizzazioni criminali più conosciute di Roma, arrivando fino a litorale laziale.

Il clan si occupa di diverse attività spaziando in vari campi: edilizia, investimenti, politica e traffico di stupefacenti.

La genesi degli Anacleti riporta proprio alla famiglia dei Casamonica, infatti durante tutta la serie tv Spadino, Manfredi e il resto del clan vengono chiamati ‘zingari’.

La famiglia a cui sono ispirati questi personaggi è conosciuta come un clan di ‘sinti’ ovvero etnie nomadi che si sono stabilite in Europa probabilmente provenendo dal Pakistan o dall’India. Essendo famiglie molto numerose generalmente si stanziano in zone dove è possibile aggregarsi e svolgere attività particolarmente remunerative.

Quali saranno le altre connessioni dei personaggi di Suburra e a chi saranno ispirati?

