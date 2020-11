Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, lite nella notte: esplode la gelosia. I due amici dopo la puntata hanno discusso per gli ultimi saluti che il figlio della Parietti ha riservato ad Elisabetta Gregoraci

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non finiscono mai di creare dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera dopo la ventesima puntata, quando sono andati a letto, Tommaso ha rivelato all’amico di esserci rimasto male perché quando gli hanno chiesto di salutare per l’ultima volta qualcuno, ha scelto Elisabetta Gregoraci e non di nuovo lui. Francesco gli ha fatto notare che prima di salutare Elisabetta ha ribadito i suoi saluti per lui, ma Tommaso non ha voluto sentire ragioni: “Mi sento offesissimo, più ci penso e più sono offeso“.

Tommaso Zorzi accusa Francesco Oppini: “Sono offesissimo con te!”

La lite è proseguita per almeno un quarto d’ora, Francesco continuava a sottolineare di avergli dimostrato in più occasioni di volergli bene e che è lui il suo preferito nella casa, che viene prima di tutti gli altri. Francesco ha provato ad appianare poi la lite abbracciandolo, ma Tommaso lo ha respinto determinato a non perdonarlo. A quel punto il più grande ha fatto notare all’amico che non gli dimostra mai di volergli bene, che non lo abbraccia mai e che è sempre lui quello che gli dimostra più cose. Alla fine si sono messi a dormire, entrambi arrabbiati l’uno con l’altro.

