Valentina Vignali ci stupisce ogni giorno di più. Non solo sportiva e super sexy ma anche tanto tanto altro su Instagram

Un momento magico e pieno di impegni per Valentina Vignali. La famosa cestista, dal fisico sinuoso e super sexy dopo il percorso di dimagrimento affrontato dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, non teme assolutamente rivali.

Allenamenti mirati e foto sempre al top. Oggi Valentina è una delle influencer più seguite sul web ma anche cantante, con diversi singoli all’attivo e anche testimonial. La giocatrice di basket è stata scelta infatti come testimonial del famoso brand internazionale Victoria’s Secret Italia.

Si era già capito dalle diverse foto in lingerie super sexy pubblicate ma qualche giorno fa è arrivato l’annuncio ufficiale: “So che eravate impazienti e finalmente posso farvi vedere la prima foto dello shooting che abbiamo scattato con la nuova collezione di Victoria’s Secret Italia. Per me è un sogno che si avvera, sono immensamente felice”.

Un momento magico per lei e pieno di soddisfazione. Tutti i suoi followers sono letteralmente impazziti.

Valentina Vignali, tutto nelle sua Instagram Stories

Valentina Vignali ci delizia con le sue performance. Da super sexy in lingerie come testimonial di Victoria’s Secret Italia a super cantante rap.

È così che si mostra nelle sue Instagram Stories mentre è in macchina e canta la sua ultima canzone. Solo da qualche giorno è online il suo singolo “Errori” in collaborazione con Faiola e Dom Blait. L’influencer è perfetta, rappa magnificamente e ogni tanto ci delizia con qualche mossa con le mani.

Super coda di cavallo con i capelli tiratissimi e il suo bellissimo viso in primo piano, maglione azzurrino e tutta la sua bellezza esplosiva.

E poi si trasforma in un mostro. Lo fa grazie ad uno dei tanti filtri disponibili sul social per fare un appello a tutti i suoi followers, in cerca di consigli. Come e dove trovare la Ps5. Il suo fidanzato la sta tartassando con la richiesta di acquisto ma lei non la riesce a trovare da nessuna parte. E per lei scopre una brutta realtà.

Non è detto che riesca ad averla in poco tempo. Molti le dicono che chi l’ha richiesta in pre-order forse non l’avrà se non prima di Natale.

