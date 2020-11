Ylenia Carrisi, figlia di star del cinema, è scomparsa da 27 anni. I genitori non hanno più sue notizie dal 1993.

Romina Power, star del cinema come attrice, cantante statunitense naturalizzata italiana non dimentica la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa da quasi 27 anni.

Ylenia Carrisi, infatti, è scomparsa nel 1993, e l’ultimo contatto con i genitori è avvenuto il 31 dicembre 1993. Successivamente, il 6 gennaio 1994 un testimone giurerebbe di averla vista gettarsi nel Mississipi.

L’ipotesi del suicidio è stata giudicata possibile dal padre Al bano e estremamente plausibile dagli inquirenti, che la giudicano come l’unica pista possibile.

Leggi anche –> Romina Power e il ricordo mai sbiadito: “Spero che un giorno”;

IL POST DEDICATO DA ROMINA A YLENIA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Romina però non ha mai voluto credere a questa ipotesi, tra l’altro supportata da altri membri della sua famiglia, come il fratello minore della giovane Yari Carrisi. I loro sforzi, tuttavia, non sono mai stati ripagati da una verità soddisfacente sul mistero della scomparsa della povera Ylenia.

Ai 50 anni della figlia Romina le dedica un post su Facebook: “La sua bellezza non è solo esterna”, a riprova che l’amore di una mamma per la figlia sarà sempre eterno.

Prima della sua scomparsa Ylenia aveva già mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, che non aspettava altro che la bellissima figlia di Romina e Al bano brillasse a sua volta come le altre grandi star.

Ylenia è stata infatti valletta della prima edizione di La ruota della fortuna, programma condotto da Mike Bongiorno su Canale 5; ha avuto una parte nel film Champagne in paradiso di Aldo Grimaldi, i cui protagonisti principali sono Al Bano Carrisi e Romina Power, dove Ylenia appena 13enne recitava nel ruolo della nipote insieme al fratello minore Yari. Romina le diede inoltre una parte nel brano Abbi fede, contenuto nell’album Libertà! e uscito nel 1987.

Nonostante le voci sul suo presunto consumo di droghe, resta un mistero il motivo per il quale una giovane ragazza così bella con una carriera brillante di fronte, abbia potuto decidere di togliersi la vita.

Leggi anche –> Romina Power, quella FOTO che riunisce la famiglia: “Era felicità”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.