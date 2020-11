Alessandra Amoroso serie di FOTO dove è sempre più bella

La cantante salentina pubblica una sequenza di foto dedicate a una persona per lei speciale dove possiamo ammirare la sua bellezza evolversi negli anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

La vincitrice dell’ottava edizione di Amici ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per augurare un buon compleanno al suo amico di una vita. La cantante infatti si è sempre mostrata legata alle sue radici e nonostante il successo non ha mai cambiato gli amici di sempre, restando umile e non montandosi la testa.

Lo dimostra questo post in cui ha voluto fare una dedica al suo amico Giacomo, o Mella come lo chiama lei, e ha ripercorso la loro amicizia da diciassette anni ad oggi.

La dedica al suo amico