Arisa e lo scatto VIETATO AI MINORI. Reggiseno in primo piano, il davanzale esplode – FOTO

La cantante Arisa in una veste mai vista prima: il selfie mette in evidenza il reggiseno da urlo. Un davanzale esplosivo, a prova di “likes”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Caschetto super trendy e reggiseno in vista nell’ultimo selfie che Arisa ha postato su Instagram. La cantante, che negli ultimi mesi ha letteralmente stravolto la propria immagine, è ormai senza freni. Gli scatti pubblicati sui social sono delle vere e proprie bombe mediatiche, e registrano il pieno di likes. Nell’ultima immagine, il davanzale della cantante è in primo piano, e non può non scatenare la fantasia dei suoi followers.

“Da sposare…“, “Vera e bella” – si complimentano gli utenti.

Arisa: biografia e carriera della cantante

L’abbiamo conosciuta nel 2009, attraverso la partecipazione al festival di Sanremo. Con il brano “Sincerità“, Arisa vince il primo premio nella categoria delle Nuove Proposte. Stravagante e di una bellezza per niente canonica, la cantante è riuscita a conquistare tutti con il suo timbro angelico ed il suo modo di fare.

Tornerà svariate volte sul palco dell’Ariston, piazzandosi al secondo posto nel 2012, con il brano “La notte“, e vincendo la gara nel 2014, con il singolo “Controvento“. Tra l’altro, Arisa affiancherà Carlo Conti nella conduzione di Sanremo 2015: assieme a lei, la cantante Emma Marrone e l’attrice Rocío Muñoz Morales.

Numerose le esperienze televisive di Arisa, tra cui la partecipazione in qualità di giudice ad X Factor. La cantante, all’interno del talent, ha portato avanti con fermezza le sue decisioni, nonostante spesso non coincidessero con il volere del pubblico. Arisa è riuscita a mostrare un nuovo lato di sé: quella parte più sicura e determinata che, in precedenza, non aveva avuto modo di esprimere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

La cantante, prossimamente, vestirà i panni di professoressa di canto all’interno della scuola di Amici: Maria De Filippi l’ha infatti scelta come membro del corpo insegnanti. Una possibilità del tutto nuova per Arisa, che si prepara ad affrontarla con tutte le armi di cui dispone. D’altra parte, look nuovo per una nuova esperienza!

