Bianca Atzei, ombelico in vista e pigiama seducente, una favola – FOTO

Tre nuovi scatti della buonanotte per Bianca Atzei che hanno fatto sobbalzare i fan di Instagram. Sensuale e bellissima anche in pigiama

Bianca Atzei allieta sempre i suoi fan sui social con scatti della sua vita privata che fanno molto sorridere per la freschezza con cui sono comunicati, senza malizia o volgarità alcuna. Bianca è stata al centro delle cronache rosa degli ultimi anni per la storia d’amore prima e la successiva rottura poi con il pilota Max Biaggi ma da qualche anno è felicemente insieme al suo bel Stefano Corti, l’inviato della trasmissione Le Iene che vediamo spesso nelle sue stories di Instagram e negli scatti rubati insieme pubblicati nel suo feed.

Solo una settimana fa la bella cantante he perso la sua amata cagnolina Mia con cui è stata insieme 14 anni, il suo messaggio postato a corredo della foto che la ritrae è commovente per chi ha animali e sa quanto affetto possono trasmettere: “Sei stata una creatura stupenda. Adesso starai giocando con tutti gli altri cagnolini in cielo. Love you Mia. Per sempre. Manchi e non mi sembra vero”.

Anche in pigiama Bianca Atzei è una favola