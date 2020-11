Bill Gates. Le sue previsioni post Covid. Come cambierà il mondo

Bill Gates. Il magnate, informatico e fondatore di Microsoft Corporation torna a parlare del Covid19 e sull’impatto che avrà sulle abitudini dell’umanità

Si torna ad associare la figura del magnate ed imprenditore Bill Gates alla pandemia da Coronavirus che sta sconvolgendo il mondo. Fino ad oggi il suo nome è stato legato al suo coinvolgimento riguardo la questione vaccino.

Sono stati sollevati, infatti, numerosi dubbi riguardo la correlazione tra la Bill e Melinda Gates Foundation e la casa farmaceutica Pfizer, artefice di un vaccino stabile al 90 %, secondo le prime indiscrezioni.

Il fondatore di Microsoft torna sulla faccenda Covid toccando però un altro argomento di rilevanza importante. Il magnate si chiede: che impatto avrà il Coronavirus sulla normalità a cui eravamo abituati?

Bill Gates. Non si può tornare indietro

Importante quesito che prevede un’attenta analisi di come le abitudini della maggior parte delle persone siano irrimediabilmente cambiate e dell’impatto che hanno già avuto sulle vite di tutti. Si fa un gran parlare del “ritorno alla normalità”. Bill Gates sottolinea quanto sia necessario innanzitutto individuare cosa possa essere considerato normale dopo il periodo di profondo cambiamento che stiamo attraversando, in cui di normale c’è ben poco.

Dobbiamo quindi considerare l’idea che ormai la rivoluzione è in atto e non si può più tornare indietro. Gates prende in esame, per esempio, l’ambito lavorativo. Il lavoro da remoto, l’ormai famosissimo smart working, entrato radicalmente nel nostro vocabolario, è così radicato che, nel tempo, avrà come conseguenza una forte “diminuzione di traffico urbano, ferroviario e aereo”. Secondo Bill Gates ci sarà il 50% in meno di viaggi di lavoro, e si passerà il 30% in meno di ore lavorative in ufficio.

Il risultato di tutto ciò è lapalissiano: ci saranno indubbiamente benefici per l’ambiente, assisteremo ad un calo vertiginoso del traffico, soprattutto nei medi e grandi centri urbani. Il rovescio della medaglia esiste: saremo testimoni di una diminuzione delle interazioni e dei rapporti umani. Meno amicizie fra colleghi, quindi, secondo il magnate.

Gates (la seconda persona più ricca al mondo secondo Forbes, dopo Jeff Besos – capo di Amazon), sostiene che salvaguardare i rapporti umani sarà un problema a cui dovremo ovviare fin da ora.

