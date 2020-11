Bruno Vespa, il grave dramma vissuto dal figlio Federico

Bruno Vespa ha da poco pubblicato il suo ultimo libro. Lo storico giornalista di Rai Uno è molto legato alla sua famiglia: il dramma del figlio Federico

Bruno Vespa è uno storico giornalista televisivo che ha raccontato con i suoi servizi e con lo storico programma “Porta a Porta” i vari drammi di cronaca italiana e straniera. Ascoltando la canzone del film “Via col vento” lo spettatore ormai non può far altro che pensare alla sigla del programma che va in onda in seconda serata su Rai Uno. Bruno Vespa è stato oggi ospite del salotto di Domenica In. Nel programma condotto da Mara Venier si è parlato del suo nuovo libro “Perché l’Italia amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus). Le inchieste giornalistiche da lui condotte sono tante ma Vespa non pensa solo al lavoro dato che è anche molto legato alla sua famiglia. Oltre all’amore che nutre per sua moglie Augusta Iannini (ex magistrato) è molto dedito ai suoi figli Federico e Alessandro, sebbene parli raramente della sua vita privata.

Il terribile male raccontato da Federico, figlio di Bruno Vespa

Federico Vespa ha 41 anni e dopo essersi laureato in legge ha deciso di seguire l’esempio di suo padre e intraprendere la carriera di giornalista. È infatti uno speaker radiofonico e si è occupato come papà Bruno di diversi aspetti del mondo del giornalismo. Ad ottobre dell’anno scorso ha pubblicato un libro in cui racconta di aver sofferto di una male ancora poco trattato a livello mediatico nel nostro Paese. Federico ha sofferto di ansia e depressione e ne parla a cuore aperto nel suo lavoro editoriale intitolato “L’anima del maiale – Il male oscuro della mia generazione”.

Attraverso le sue parole, il 41enne racconta come si sia rifugiato nell’alcol a causa dei problemi psicologici ma poi, con la propria forza interiore e l’affetto della sua famiglia, è riuscito a risalire da questo grave malessere, una malattia a tutti gli effetti.