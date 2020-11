Eleonora Pedron: bionda come non mai con occhi che ti stregano – FOTO

L’ex modella italiana, Eleonora Pedron, sa ipnotizzare con un solo sguardo: una posa seducente da non perdere.

L’attrice di origini padovane Eleonora Pedron continua a lasciare sbalordito il popolo del web, la sua arma segreta risulta essere quella del suo sguardo caldo ed armonioso dai riflessi azzurri. Una carriera di traguardi, che hanno accompagnato la conduttrice fino ad oggi, incorniciano il suo bel volto facendola apparire al meglio. I commenti dei suoi fan sui social network, e non solo, la definiscono come una donna solare ed instancabile. Effettivamente, basta scorrere per per qualche minuto il suo profilo Instagram per notare come l’incredibile bellezza di Eleonora non sia assolutamente fine a se stessa.

Eleonora Pedron: nero su bianco, ed un azzurro che fa innamorare

Luminosa, spigliata ed immensamente sensuale: ecco come appare la showgirl Eleonora nella serata di ieri. Lo scatto a fondo bianco su contrasto del maglioncino a collo alto nero fa risaltare ancor di più l’intensità del suo sguardo azzurrino. Le labbra semi aperte a celare un meraviglioso sorriso, e le braccia rivolte verso l’alto come un simbolo di resa, probabilmente la stanchezza della sera sta iniziando a far sentire i suoi effetti. Eppure, tutto si potrebbe dire, tranne che il suo volto mostri alcun segno di debolezza. Visto il suo amore per la lettura è probabile che dopo questo irresistibile scatto si dedicherà alla scelta del giusto libro prima di lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo.

Nata in estate, sotto il segno del Cancro, Eleonora è una donna audace ed estroversa. Le sue didascalie, inoltre, la fanno apparire come una soubrette che non ama molti fronzoli o giri di parole, sembra piuttosto preferire di gran lunga la semplicità. Per concludere, sono i dettagli a fare la differenza per la dolce Pedron: la curva del sorriso, un abito elegante ma volutamente celato sotto un maglione da indossare tutti i giorni, il sorriso dei suoi bambini durante una sfarzosa colazione.

