Fabrizio Moro si è fidanzato? La verità da Mara Venier spiazza tutti. Il famoso cantante è stato ospite a Domenica Oggi e ha parlato un po’ della sua vita e della sua carriera artistica

Fabrizio Moro è uno dei cantanti italiani più amati di sempre. Ha cominciato a cantare dopo aver trovato per caso una chitarra in cantina, lì si è appassionato alla musica e non l’ha lasciata più. Sicuramente il primo ricordo che abbiamo di lui risale a quel Sanremo che vinse nel 2007 con “Pensa”, una canzone che ha lasciato un messaggio fortissimo mai sparito negli anni, un inno contro la violenza, contro l’oppressione, contro la prevaricazione e tanto altro. Da lì la sua carriera è stata tutta in discesa. Nel 2017 lo abbiamo ritrovato a Sanremo con Portami Via e l’anno dopo ha trionfato con Non Mi Avete Fatto Niente insieme ad Ermal Meta.

Fabrizio Moro a Domenica In parla della sua vita privata: Mara Venier indaga

Oggi Fabrizio, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha ripercorso la sua vita privata e artistica e ha parlato dei suoi figli che sono la sua vita: Anita e Libero, avuti dalla relazione con Giada Domenicone che è durata dieci anni. Ad oggi Fabrizio è single, lo ha confermato a Mara, che imperterrita ha continuato a chiedergli: “Sei bello, non ti manca la possibilità, sicuramente le donne entrano a casa tua”. Lui ha sorriso e la sua risposta non è stata negativa: “Cosa stai cercando di farmi dire?“.

