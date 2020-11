Federica Pellegrini e l’uomo con cui fa una coppia perfetta – FOTO

La nuotatrice e conduttrice di “Italia’s Got Talent”, Federica Pellegrini pubblica una foto su Instagram insieme al suo compagno: “Ritrovati”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Riprende a “sbracciare” alla sua maniera la campionessa in stile libero, Federica Pellegrini, ultimamente molto attiva sui social network. Questa volta la sexy sportiva ha voluto rendere onore alla sua figura di giudice del programma “Italia’s Got Talent”.

Perchè questa scelta, cosa era successo a lei e ad un altro dei suoi compagni di viaggio? Prima di scoprirlo, i follower hanno tenuto sotto osservazione le doti estetiche, impeccabili di Federica, unica e inimitabile anche in un contesto di eleganza sublime.

La nuotatrice mostra segnali di fascino incantevole, con in dosso un vestito rosa porpora e glitterato, che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Altro punto di fortezza di un nobile talento come il suo è dato dal sorriso spaziale e una semplicità fuori dal comune.

Insomma la nostra Pellegrini non smette mai di sorprendere e non mostra mai tracce di banalità quando i riflettori inquadrano una bellezza luminescente come la sua

Federica Pellegrini, il “doppio” ritorno è ufficiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini non è solo una celebre professionista nel suo lavoro. La campionessa che ha dimostrato di avere un grande talento oltre che un fisico inarrivabile è un’abile nuotatrice, anche se ultimamente sembra essere “allergica” al cloro della piscina di competenza.

La spiegazione di un allontanamento netto dalla corsia acquatica è legata alle restrizioni anti covid che hanno penalizzato il lavoro per cui è diventata famosa. Ed è per questo che la Pellegrini si sta concentrando nell’affinare le armi, nel ruolo di conduttrice di “Italia’s Got Talent”.

Tuttavia non è stato un periodo felice per la campionessa in stile libero, che ora è pronta a tornare in pista, dopo aver smaltito gli ultimi sintomi da Covid-19. Un’altra figura di spicco tra i giudici, ultimamente assenti, causa malattia è stata quella dell’ex maestro di “MasterChef Italia”, Joe Bastianich

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia’s Got Talent (@italiasgottalentofficial)

Poche ore fa sul proprio profilo Instagram, Federica ha voluto annunciare il suo ritorno ai proprio posti di comando, insieme al compagno di viaggio. Il post sotto alla foto che li ritrae in felice compagnia recita così: “Tamponati e ritrovati ♥️”. Ora i follower possono ritornare a pregustarsi lo spettacolo dei talenti, accompagnati dalla loro fantastica voce

