GF Vip, colpo di scena nella notte: scoppia il caos per una frase tagliente. Tutto è cominciato quando Andrea Zelletta ha lanciato un accusa a Maria Teresa Ruta

Al GF Vip stasera avrebbe potuto scoppiare il caos, però il caos è scoppiato sui social. Tutto è cominciato quando gli autori hanno deciso di far passare una serata diversa ai ragazzi facendoli travestire da antichi romani. A fine serata hanno dato un po’ di giochi da fare ai ragazzi: Tommaso Zorzi ha avuto il compito di mettere insieme tre coppie che avrebbero dovuto farsi un commento cattivo e rispondersi a vicenda. Tra le coppie ci sono stati Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta.

GF Vip, Andrea Zelletta contro Maria Teresa Ruta: “Genio del male”

Andrea ha accusato Maria Teresa di essere un “genio del male“, parole che sono state prese abbastanza alla leggera nella casa, ma non sui social. Infatti negli ultimi giorni molte persone hanno cominciato a dubitare della buona fede della Ruta e a pensare che stia adottando una strategia per andare avanti nel programma. Anche perché sembra andare d’accordo con tutti e non ha mai litigato con nessuno, anche se ha qualcosa da ridire su ogni concorrente della casa. Quello che intende dire Andrea è questo con “genio del male”?

