GF Vip, scoppia la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Notte brava. I due concorrenti nella casa del Grande Fratello sono sempre più vicini

Era entrata Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip per mettere in crisi il flirt Elisabetta Gregoraci – Pierpaolo Pretelli, ma incredibilmente a farlo potrebbe essere Giulia Salemi che è entrata per farsi il suo percorso senza dividere nessuno. Da quando è entrata ha trovato subito complicità con Pierpaolo, Elisabetta se n’è accorta e sono nate le prime gelosie. Lui l’ha rassicurata, ma negli ultimi giorni (soprattutto da quando lui ha deciso di rinunciare alla Gregoraci) sono molto vicini.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli dimentica Elisabetta Gregoraci con Giulia Salemi?

Ieri Giulia e Pierpaolo hanno trascorso la serata insieme, abbracciandosi continuamente mentre in sottofondo c’erano canzoni romantiche. Hanno proseguito prendendosi in giro, lui ha fatto l’imitazione di lei che è durata fino a che non sono andati a dormire. Oggi si sono messi a parlare in sauna insieme ad Enock, e ad un tratto Pierpaolo ha guardato Giulia e le ha detto: “Ma quella fossetta che hai sotto l’occhio? Proprio bella“. Enock, notando la complicità tra i due, ha chiesto: “Ma me ne devo andare? Vi lascio soli?“.

