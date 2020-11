GF Vip Giulia Salemi, si ubriaca e nella notte rivela tutto: caos nella casa. Nel Grande Fratello Vip è scoppiata la bufera a causa della nuova concorrente

Giulia Salemi è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, e non è la prima volta che fa questo reality: è stata una delle protagoniste indiscusse della terza edizione, che ricordiamo per la sua storia d’amore con Francesco Monte. Quella sua esperienza è stata messa a repentaglio da una sorta di “squalifica”, o meglio: venne messa in nomination d’ufficio per aver lasciato che sua madre le rivelasse delle informazioni quando entrò nella casa per farle una sorpresa. Quest’anno Giulia è tornata nella casa per riscattarsi: peccato però che, alzando un po’ il gomito ieri sera, ha parlato un po’ troppo con i suoi compagni.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi nella casa attacca i concorrenti: scoppia il caos

Il primo ad essere attaccato è stato Francesco Oppini, che ha accusato di essere il “servo” di Tommaso Zorzi. Lui ha ribattuto senza esitazione: “Non sono il suo servo, sono amico“. Poi ha continuato, dicendo che sono tutti permalosi nella casa, che non sanno scherzare e che la sua edizione è stata la migliore di tutti. Poi ha ironizzato: “Mi volevano tutti bene, mi accettavano per quello che ero, infatti quando hanno dovuto scegliere tra me e Monte hanno scelto lui“.

