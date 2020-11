Ines Frassinetti, 14 anni, muore per mancanza di cure: l’emergenza sanitaria del Covid19 le ha impedito di sottoporsi al trapianto di cuore e polmoni.

Ines Frassinetti, bellissima bimba di 14 anni marchigiana, è morta per mancanza di cure. L’attuale emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Coronavirus ha impedito alla giovane di ricevere un trapianto di cuore e polmoni, reso necessario dalla rara sindrome di Vacterl, che danneggia irrimediabilmente vari organi. La giovane ha passato la sua infanzia a fare avanti e indietro tra i vari ospedali, subendo circa 40 interventi chirurgici nel corso della sua vita.

Nel suo caso, la famiglia commenta: “Non so se è stato il Covid, ci hanno detto che i trapianti erano diminuiti per questo problema. Ci speravamo proprio nel trapianto”.

SITUAZIONE SANITARIA BLOCCATA

Ines Frassinetti è la vittima-simbolo del dramma dell’emergenza del Coronavirus, che oltre a causare un grandissimo numero di vittime per l’infezione, blocca anche il sistema sanitario.

La famiglia commenta tristemente: “La sua voglia di vivere era immensa, non si fermava mai. Durante i tanti ricoveri in ospedale passavano da lei perché si alzava col sorriso e faceva ciò che doveva col sorriso”

Ed aggiunge: “Ines non ha mai mollato un solo istante. Attendeva il trapianto “come una regina attende il suo re”.

Da gennaio 2020 la bambina si trovava ricoverata nella struttura del Gianicolo a Roma.

Infine la mamma manda un messaggio a tutti i giovani che stanno attraversando un difficile percorso legato alla salute:

“Avrei voluto che avesse per quello che si poteva una vita normale come i coetanei, è un peccato che non sia accaduto. Ma la sua storia mi piacerebbe si trasformasse in speranza e in una lezione. Per ricordare che nonostante tutto la vita è bella”.

Sono 222 i bambini nelle stesse condizioni della ragazzina di Massignano, e sono destinati ad aumentare sempre di più se l’emergenza sanitaria prosegue.

