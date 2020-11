Loredana Lecciso. La compagna del popolare cantante Albano Carrisi sta trascorrendo un lockdown parte seconda in maniera spensierata

Loredana Lecciso sorprende i suoi follower su Instagram con uno scatto bucolico. L’ ex show girl, divenuta celebre per i suo legame con il popolare cantante Al Bano, sta trascorrendo il nuovo lockdown, dovuto alla seconda ondata della pandemia da Coronavirus, in Puglia. Ricordiamo che la regione è attualmente in zona arancione.

Poco male per lei che si gode la bellezza della natura in quella che è la splendida tenuta della famiglia Carrisi, a Cellino San Marco. Nessuna didascalia accompagna lo scatto odierno, nessuna frase filosofica da interpretare. Lascia che l’immagine parli da sè. Solo delle piccole emoji come abbellimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Loredana Lecciso lascia scivolare tensioni e preoccupazioni ed è circondata da maestosi ed eleganti cavalli. L’amore per gli animali e la vicinanza a questi esseri così docili è sicuramente il modo migliore per trascorrere il week end in serenità.

Indossa abiti ovviamente comodi e sportivi. Scarpe da ginnastica, tenuta total black e un po’ di colore donato dalla giacchetta di jeans legata sapientemente alla vita.

Loredana Lecciso. Con Al Bano va a gonfie vele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Tra alti e bassi il rapporto tra Loredana Lecciso e Al Bano sembra procedere per il meglio. I due stanno insieme ormai da 20 anni e sono genitori di due splendidi ragazzi: Albano junior, detto Bido (nato nel 2002) e Jasmine, nata nel 2001.

Proprio quest’ultima sta per cimentarsi in una nuova avventura. Debutterà, infatti, il 27 novembre prossimo su RaiUno nel programma The Voice insieme al papà. La madre non potrebbe essere più fiera. Ha pubblicato recentemente un mini video di sponsorizzazione che vede la propria rampolla pronta a sfidare le telecamere della rete ammiraglia della tv di stato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Anche l’intimità della coppia Carrisi-Lecciso sembra viaggiare su acqua tranquille. La stessa Loredana ha dichiarato: “La quarantena ci ha uniti ancora di più. Non rinunciamo ai momenti di intimità e ai gesti d’affetto. Fuori siamo prudenti ma, circondati dalle mura casalinghe, cerchiamo di mantenere la normalità”.

