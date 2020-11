Malena Nazionale, posa piccante e fondoschiena da capogiro – FOTO

Malena Nazionale inarrestabile su Instagram: la star dei film a luci rosse continua a far impazzire i suoi follower con le sue curve.

Filomena Mastromarino, in arte Malena Pugliese, è una donna molto sexy ed avvenente. Dopo una carriera nell’ambito delle agenzie immobiliari e una breve parentesi in politica, nel 2016 la nativa di Bari entrò nel mondo dei film a luci rosse diventando la musa di Rocco Siffredi. La classe 1983 ha preso parte anche ad alcuni programmi televisivi come ‘Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio?’ e ‘L’Isola dei famosi’.

Malena è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 785mila follower. L’attrice gioca molto con i suoi fan, aumentando le interazioni e promettendo in cambio un saluto in direct. La 37enne, poco fa, ha condiviso l’ennesimo scatto sbalorditivo.

Malena Nazionale, scatto da capogiro: che fondoschiena!!

Malena, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è in una posa sensualissima e sfodera il suo fondoschiena in primissimo piano. Le forme del suo corpo sono semplicemente spettacolari. Il suo sorriso non passa inosservato ed è davvero contagioso.

Il post ha collezionato in breve tempo 83mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno partecipando con entusiasmo al suo solito giochino, e quindi stanno provando a commentare per 5 volte di seguito senza interruzioni per ricevere in cambio un saluto in direct.

La Pugliese, qualche giorno fa, mandò in estasi i fan con un selfie meraviglioso in cui il suo décolleté da paura conquistava la scena.

