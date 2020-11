Maria De Filippi, finalmente svela il rapporto con Emma Marrone

La conduttrice di “Amici”, Maria De Filippi svela l’empatia con una delle ex concorrenti dello show, Emma Marrone

Finalmente dopo tanto tempo dedicato alla propria attitudine discrezionale, la conduttrice di “Amici”, Maria De Filippi si sbilancia in pubblico e rivela a tutti il rapporto con Emma Marrone.

L’ex cantante della scuola De Filippi ha un’attitudine molto estroversa e non è affatto semplice contenere le sue “sfuriate” in pubblico. Chi se non Maria De Filippi avrebbe potuto capire gli sbalzi di umore dell’ex di Stefano De Martino?

D’altronde la scuola di talenti di Maria continua a “sfornare” campioni che si rivelano grandi interpreti, una volta usciti dal mondo di “Amici”. Il merito sicuramente è della 58enne di origini milanesi, che ha dalla sua la capacità di farsi carico delle responsabilità altrui. Lo ha dimostrato di recente con la concorrente Martina, che ha esternato a 360 gradi il suo ingiusto passato.

Lo ha fatto nelle vecchie edizioni del programma, quando ha trovato molto filo da torcere con una dei talenti più in mostra del panorama artistico, come Emma Marrone

Maria De Filippi allo scoperto su Emma: “Aspetto che lei…”

Il noto talent show di Canale 5, “Amici” ha rispolverato una vasta gamma di personaggi, che hanno esibito tutto il proprio repertorio per ritagliarsi un posto tra i big. Tra questi balza alla mente degli appassionati l’ex fidanzata di Stefano De Martino: Emma Marrone.

La cantante è stata sicuramente tra le migliori soddisfazioni, uscite dalla scuola di Maria De Filippi. Tanto è vero che tra le due ora c’è un rapporto mamma e figlia, molto affiatato. Durante un’intervista di qualche giorno fa, la conduttrice milanese ha finalmente rivelato cosa si nasconde dietro la loro affinità.

La De Filippi solitamente è molto riservata nelle relazioni e tende sempre a coprire i difetti e consigliare i propri “alunni” quale è la strada “maestra” da intraprendere. Proprio come ha fatto con Emma, con la quale ha avuto un rapporto materno, molto intimo.

La svolta si è avuta quando Maria De Filippi ha deciso di estendere al pubblico i particolari sulla loro affinità. “So io quando chiamarla e cosa dirle”. La conduttrice della Mediaset si riferisce ai momenti travagliati esternati da Emma, quando era alle prese con la malattia oppure in crisi con Stefano De Martino.

La De Filippi si riesce a calare perfettamente nella realtà dei personaggi con i quali ha a che fare. Nel caso di Emma ha spiegato di sapere già come comportarsi, per non infastidirla: “Quando è nervosa ho imparato che devo stare ferma al mio posto. Aspetterò una chiamata da lei, ma io non mi azzarderò ad alzare la cornetta per sapere come sta”

