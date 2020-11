Maria Teresa Ruta, tutta la verità sull’addio al marito Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta è stata ospite del programma televisivo ‘Domenica Live’ di Barbara D’Urso durante il quale ha parlato della rottura con l’ex marito Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip insieme a sua figlia Guenda. Oggi la ex showgirl è stata ospite a Domenica Live in onda oggi su Canale 5. Durante la trasmissione ha parlato anche della rottura che c’è stata con l’ex marito Amedeo Goria. I due sono stati insieme per ben 17 anni ma poi qualcosa inevitabilmente si è rotto. Dal loro matrimonio sono nati due figli, la già citata Guenda (classe 1988) e Gian Amedeo, più piccolo della sorella di 3 anni. Mamma e figlia sono state tra i concorrenti della casa più spiata dei Vip e spesso hanno parlato proprio di Goria. Nel salotto di Barbara D’Urso si è parlato del motivo dell’addio di Maria Teresa con l’ex marito.

Maria Teresa Ruta parla della fine con l’ex marito Amedeo Goria